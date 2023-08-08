Çikolatanın ana bileşeni kakaonun fiyatı 12 yılın zirvesine çıktı Kakao, kahve ve şeker fiyatlarının artışı yılbaşından bu yana devam ediyor. Bu yükselişin de çikolata fiyatlarına yansıması bekleniyor.

ensonhaber.com

Kakao fiyatlarındaki artışın devam etmesi sonucunda çikolatanın fiyatının artması endişesi gıda sektörünü zorlayacağa benziyor.

Sektör artan fiyatlarla mücadele etmek için şimdiden üreteceği çikolatanın boyutunu küçülteceği konuşuluyor.

New York piyasasında kakao fiyatları ton başına 3 bin 569 dolara kadar yükseldi.

Böylece kakao fiyatı, Mart 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fiyatları yükselten nedenler

-Küresel kakao tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Bir açıklama yayınlayan çikolata üreticileri Lindt ve Hershey olası fiyat artışlarına karşı uyarıda bulundu.

-Kakao stokları düşük seyrediyor.

-Kakao artık dana az hasat ediliyor. Dünyadaki kakaonun üçte ikisi Batı Afrika'da yetiştiriliyor. Ancak çiftçilerin yüksek maliyet nedeniyle daha az gübre kullanması ve aşırı yağışlar Fildişi Sahilleri ve Gana'daki üreticilerin daha az ürün hasat etmesine neden oldu.

-Kasımdan sonra kuraklığın gelme olasılığının kakao üretimini etkileyeceği tahmin ediliyor.