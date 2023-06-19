Emtia piyasası zirvede! Nikel piyasasındaki yükseliş sürüyor Sanayideki üretimin ham maddesi olan emtiaların fiyatlarının yükselmesi piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor. Bu aşamada emtia piyasasındaki eğilimi de yükseliş yönünde.

AA

Emtia piyasasındaki güçlü talep, enflasyon ve resesyon ikilemine karşın devam etti

Arz endişeleriyle paladyum fiyatları yükseldi. Geçen hafta altın yüzde 0,2, gümüş yüzde 0,4 ve platin yüzde 2,6 değer kaybederken, paladyum yüzde 6,7 değer kazandı.

Gümüşün haftalık bazda değer kaybetmesine karşın ay başına göre yüzde 3 civarında kazanç sağladığını ifade eden analistler, "Paladyumda yükseliş eğiliminin sürekli olabilmesi için de erken olabilir." ifadesini kullandı.

Bu arada, geçen hafta 24 doların üstüne çıkan gümüşün 25-26 dolar seviyelerini görebileceği tahmin ediliyor.

Baz metallere bakıldığında, geçen hafta bakır yüzde 3, kurşun yüzde 6,2, alüminyum yüzde 0,2, nikel yüzde 9,5 ve çinko yüzde 3,1 artış kaydetti.

Nikel piyasasındaki yükseliş

Çin'deki faiz indirimleri özellikle nikel piyasasındaki yükselişleri tetikledi. İsveçli maden şirketi Boliden'in İrlanda'daki çinko madenindeki üretimi "sürdürülemez mali kayıplar" nedeniyle gelecek ay içinde durduracağına ilişkin haberlerle çinko fiyatları geçen hafta yükseldi.

Enerji emtiaları

Enerji emtialarında da pozitif bir seyir izlendi.

Geçen haftayı Brent petrol yüzde 1,8, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise yüzde 16,2 yükselişle tamamladı.

ABD'deki ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının bir önceki hafta yaklaşık 7 milyon 900 bin varil artarak 467 milyon 100 bin varile yükseldiğini bildirdi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 291 bin varil azalacağı yönündeydi.

Kanada'da orman yangınlarının tekrar artması da petrol ve doğalgaz üretimine ilişkin endişelerin öne çıkmasına neden oldu.