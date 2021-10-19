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FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Döviz ve altını etkileyecek...

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Döviz ve altını etkileyecek...

Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı, Ekim ayı için belli olacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...