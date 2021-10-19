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    FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Döviz ve altını etkileyecek...

    Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı, Ekim ayı için belli olacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 11:12
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    FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Döviz ve altını etkileyecek...

    Küresel yatırımcıların gözü kulağı FED toplantısına çevrildi.

    Finansal piyasayı şekillendirecek FED toplantısının ardından döviz kurları nasıl etkilenecek merak ediliyor.

    Döviz kurlarının hareketliliğine bağlı olarak altın piyasası da iniş çıkışlar yaşıyor.

    Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor. Peki FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..

    FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

    ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantıda beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni toplantıya çevrildi.

    Takvime göre bu ayki FED toplantısı 2-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

    FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Döviz ve altını etkileyecek... #1

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