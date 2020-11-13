Fed: Virüs yayılırken gelecek birkaç ay zorlu olabilir

Fed Başkanı Jerome Powell, ECB Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda yaptığı konuşmada, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek ekonomik toparlanma için, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Powell, video konferans yöntemiyle yapılan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda konuştu.

FED, AŞI ÇALIŞMALARINDAKİ GELİŞMELERE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Koronavirüse yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

“HASTALIĞIN DAHA DA YAYILMASI RİSKLİ”

Powell, koronavirüs vakalarındaki artışın son dönemde kaydedilen ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceğine dikkati çekerek, "Ekonominin sağlam bir toparlanma yolunda ilerlediğini görüyoruz, ancak burada ana risk hastalığın ABD'de daha da yayılması." dedi.

“BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR”

Belirsizliğin devam ettiğine ve mali politikanın gerekliliğine işaret eden Powell, "Daha fazlasını yapmamız gerekeceğini düşünüyorum. Kongre'nin de mali politika konusunda daha fazlasını yapması gerekebilir." yorumunu yaptı.