Hakkari'de yüksek binaların çatılarında 100 liraya kar temizliği

Binaların çatılarında biriken tonlarca karın, yapıya zarar vermemesi için temizlenmesi gerekiyor. Ancak bu iş çok tehlikeli ve güvenlik önlemleri alınmasını gerektiriyor.

Hakkari, karasal ikliminden dolayı yurdumuzun kışın en fazla kar alan illerinden biri. Tek katlı evlerin kara battığı bu ilimizde yüksek binaların çatıları da yoğun kar alıyor. Kar yığınlarının ağırlığından binayı korumak ve bir felakete neden olmaması için karların temizlenmesi gerekiyor. Bu şartlarda da kar temizleyicileri devreye giriyor.

BELLERİNE İP BAĞLAYARAK KAR TEMİZLİYORLAR

Hakkari'de, bellerine bağladıkları halatla yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen işçiler, günlük 100 lira kazanıyor. Zorlu işin tehlikesini bildiklerini belirten işçiler, ailelerini geçindirmek için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Hakkari'de, yoğun kar yağışının ardından binaların çatısında biriken karların temizlenmesi için işçiler, bellerine taktıkları halatla temizlik çalışması yürütüyor.

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KAR KÜTLELERİNİ TEMİZLİYORLAR

Bellerine taktıkları halatla yüksek binaların çatılarına çıkan işçiler, tonlarca ağırlıktaki kar kütlelerini kürekle kontrollü şekilde aşağı atıyor. İşçiler, temizlik işlemi için günlük 100 lira kazanıyor. Yaptıkları işin tehlikesinin farkında olduklarını dile getiren işçiler, ailelerini geçindirmek için çalışmaları gerektiğini söyledi.

“RİSKLİ AMA MECBURUZ”

Kar temizleme işi yapan 2 çocuk babası Tahsin Er, "Kış aylarında pek iş olmuyor. Bizler de ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizliyoruz. İşimiz yok, mecburen riskli de olsa bu işi yapıyoruz. Günümüz böyle geçiyor. Ekmeğimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Tehlikeli bir iş olduğunu biliyoruz, ama çocuklarımızı geçindirmek için mecburuz.

GÜNDE 100 LİRA

Günde 100 lira için çalışıyoruz." dedi.

“HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM”

Hasan Akar ise her kış mevsimine binalardaki çatıları temizlediklerini ifade ederek, "Kışın işimiz çatı temizlemek. Bankaların, özel firmaların çatıları ile kapılarında biriken karları temizliyoruz. Öğrenciyim, harçlığımı da bu şekilde çıkartıyorum. Dondurucu soğuğa rağmen bu işi yapıyoruz. Biz de geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Günde 1-2 çatı temizleyebiliyoruz. Çatılar çok yüksek işimiz tehlikelidir." diye konuştu.