İngiliz ekonomisi ocak ayında yüzde 0,3 büyüdü ONS, İngiltere ekonomisinin ocak ayındaki büyüme verisini paylaştı.

İngiltere'de ekonomi, enerji krizi ve tedarik sorunlarıyla boğuşurken olduğu yaraları iyileştirmek için faaliyetlerine devam ediyor.

İngiltere ekonomisi 2022’nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmemişti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS), ocak ayına ilişkin açıkladığı büyüme rakamlarına göre, ülkede gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ocak ayında yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Büyüme beklentilerin üzerinde kaldı

Ekonomistlerin beklentisi, ülkede ekonomik büyümenin ocakta yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Aralık ayında yüzde 0,5 daralma

İngiliz ekonomisi geçen yıl aralık ayında yüzde 0,5 daralmıştı.

"İngiliz ekonomisi görünenden çok daha dirençli"

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz ekonomisinin görünenden çok daha dirençli olduğunu son aylık büyüme verisi ile ispatladığını kaydetti.

Resesyon ihtimalini halen masada

KMPG İngiltere Baş Ekonomisti Yael Selfin de yaptığı değerlendirmede, ekonomide büyüme işaretlerinin görülmesine rağmen resesyon ihtimalini halen masada olduğunu belirtti.

Selfin, açıklanan verilerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Toptan gaz fiyatlarındaki belirgin düşüş ve tedarik zinciri aksaklıklarının hafifletilmesi, 2023'ün başında ekonomik beklentilere bir miktar destek sağladı. Ancak bu, bu yılın ilk yarısında bir durgunluğu önlemek için yeterli olmayabilir. Çünkü tüketici harcamaları, yüksek fiyatlar ve daha yüksek faiz oranları tarafından baskılanmaya devam etmesiyle zayıf kalıyor.