İnşaat maliyeti Ağustos 2023'te yıllık yüzde 66,46 arttı İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,62 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,46 yükseldi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet, ciro ve perakende satış endekslerinin verilerini duyurdu.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,46 arttı, aylık yüzde 4,62 arttı.

Toplam ciro yıllık yüzde 69,0 yükseldi.

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 17,2 arttı. Bu perakende satışlarda yılın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,09 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,83 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,11 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 69,61 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,61 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,26 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,99 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,85 arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)