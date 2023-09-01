İstanbul'un ağustos enflasyonu yüzde 8,80 oldu İstanbul Ticaret Odası her ay olduğu gibi ağustos ayı için de kentin ekonomisinin nabzını tuttu. Buna göre İstanbul'un aylık enflasyonu 8,80 olurken yılık enflasyonu da 74,17 olarak belirlendi.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hazırladığı Ücretliler Geçinme İndeksi'ne göre, ağustosta perakende fiyat hareketleri bir önceki aya göre yüzde 8,80, Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 6,65 oranında arttı.

2023 Ağustos ayında yaşanan fiyat değişimlerin yıllık bazdaki değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 74,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.

Perakendede aylık artışlar:

Ağustos 2023’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 32,29, gıda harcamalarında yüzde 9,77, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,94, diğer harcamalar grubunda yüzde 7,53, konut harcamalarında yüzde 6,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,87 ve giyim harcamalarında yüzde 0,33 artış izlendi.

Toptan fiyatlarda aylık artışlar:

Ağustos 2023’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 12,35, madenler grubunda yüzde 9,44, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 8,23, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,25, İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,77 artış yaşandı.