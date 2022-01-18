Janet Yellen: ABD ekonomisi siyahi Amerikalılar için asla adil çalışmadı

Hazine Bakanı Yellen, ülkesinde siyahilerin karşı karşıya kaldığı ayrımcılığa ilişkin mesaj paylaştı.

ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. için başkent Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Washington'da sivil haklar aktivisti siyahi Rahip Al Sharpton'ın organize ettiği anma programına sesli mesaj gönderdi.

SİYAHİ AMERİKALILARA YAPILAN AYRIMCILIĞI HATIRLATTI

Yellen, mesajında, "ABD ekonomisinin siyahi Amerikalılar için asla adil bir şekilde çalışmadığını ve ırksal servet ayrımını gidermek için yapılacak daha çok iş olduğunu" söyledi.

Business Insider'ın haberine göre, Martin Luther'in mücadelesine işaret eden Yellen, "Ekonomik adaletsizliğin, savaştığı daha büyük adaletsizlikle bağlantılı olduğunu biliyordu." ifadesini kullandı.

"IRKÇILIK VE BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜ BELASIYLA YÜZLEŞMELİYİZ"

ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King Günü dolayısıyla dün paylaştığı yazılı mesajda, "Ülkemiz için bir leke olan ırkçılık ve beyaz üstünlüğü belasıyla yüzleşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

MARTIN LUTHER KING JR. KİMDİR

Martin Luther King Jr'nin, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı konuşması, tüm dünyada yankı uyandırmış, ABD'de kendisinden sonra gelecek birçok sosyal adalet savunucusuna ilham kaynağı olmuştu.

SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edilmişti.

MARTIN LUTHER KING GÜNÜ

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan, günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3'üncü pazartesi Martin Luther King Günü olarak kutlanıyor.