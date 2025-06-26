Kamu işçileri için ikinci teklif tarihi belli oldu

Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında kamu işçilerinin sözleşme sürecinde ikinci teklifin bu hafta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası'nın (TÜHİS) aracılığıyla verilmesi bekleniyordu.

Kamu işçilerinin zam pazarlığında işveren ikinci teklifini, yarın saat 14.00'e işçi tarafına sunacak.

Zam teklifi, 600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiriyor olsa da sonrasında yapılacak sözleşmeler açısından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ SÜRECİ:

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin belirlenme süreci devam ediyor.

İLK TEKLİF

Hükümetin daha önce 600 bini aşkın kamu işçisini kapsayan ilk zam teklifinde; 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 16, ikinci altı ayda yüzde 8, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 artış öngörülmüştü.

KAMU İŞÇİLERİ İLK TEKLİFİ YETERSİZ BULDU

Kamu kurumlarında görev yapan çeşitli kadrolardaki işçiler, açıklanan oranları yetersiz bulurken, TÜRK-İŞ ile hükümet arasındaki görüşmelerde yeni teklifin beklendiği ifade edilmişti.

KAMU İŞÇİSİNİN GÜNLÜK EN AZ 1.800 LİRA TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti.

İşçilerin günlük en düşük ücrete yapılacak artışın ardından, işçiler için ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edilmişti.

Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.

ZAM KİMLERİ KAPSIYOR?

Yapılacak zamdan karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan kamu işçisi yararlanacak.