Kayseri’de 1,5 liraya satılan simit 1,75 lira oldu

Kayseri’de una gelen zamlar gerekçe gösterilerek simit ve poğaça fiyatları zamlandı.

Kayseri kent merkezinde 1,5 liraya satılan simit fiyatları 1,75 lira olurken, poğaçalar ise 2 liraya yükseldi.

“ÜRÜNLERE 25 KURUŞ ZAM”

Esnaf Rıdvan Doğan, son 1 yılda una gelen zamların ardından ürünlere 25 kuruş zam geldiğini söyleyerek, zammın içeriğini ve nedenini "Gevrek simit fiyatımız 1,5 liraydı, fiyat artışından sonra 1,75 oldu. Peynirli, kaşarlı, patatesli, zeytinli poğaçalar da 2 TL oldu, 25 kuruş zam geldi.

UN FİYATLARI SON BİR YILDA 7-8 KERE ZAMLANDI

Un fiyatlarında yaklaşık son 1 yıl içerisinde 7-8 kere fiyat artışı oldu. Biz, 1 yıldır zam yapmıyorduk, bir şekilde idare etmeye çalışıyorduk ama son dönemde artık idare edilemez hale geldi." şeklinde açıkladı.