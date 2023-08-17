Körfez İşbirliği Konseyi, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı geri istiyor
AA

Tahıl Koridoru dünyanın gıda arzı güvenliği için kritik bir öneme sahipken tekrar gündeme gelmesi için Rusya'nın ikna edilmesi bekleniyor.

İşbirliği Konseyi (KİK), tahıl ve tüm gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştıracak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasına önem verdiklerini bildirdi.

KİK'ten yapılan açıklamaya göre KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Budevyi ve Kuleba, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki krize ilişkin son gelişmeleri konuştu.

Budeyvi, KİK ülkelerinin Ukrayna- krizinde uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sözleşmesine dayalı bir tutum sergilediğine işaret etti.

"Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin çabaları destekliyoruz"

KİK ülkeleri olarak, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin çabaları desteklediklerini dile getiren Budeyvi, tahıl ve tüm gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştırarak gıda güvenliğine katkı sağlayacak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını önemsediklerini vurguladı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı geni istiyor
Tahıl Koridoru

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.