Körfez İşbirliği Konseyi, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı geri istiyor Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında, Ukrayna'nın buğday ihracatı sekteye uğramış ve Tahıl Koridoru sayesinde tekrar başlamıştı. Şu anda girişim Rusya tarafından sekteye uğratıldı ise de uluslararası kuruluşlar Tahıl Koridoru uygulamasının geri gelmesini istiyor.

AA

Tahıl Koridoru dünyanın gıda arzı güvenliği için kritik bir öneme sahipken tekrar gündeme gelmesi için Rusya'nın ikna edilmesi bekleniyor.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), tahıl ve tüm gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştıracak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasına önem verdiklerini bildirdi.

KİK'ten yapılan açıklamaya göre KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Budevyi ve Kuleba, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki krize ilişkin son gelişmeleri konuştu.

Budeyvi, KİK ülkelerinin Ukrayna-Rusya krizinde uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sözleşmesine dayalı bir tutum sergilediğine işaret etti.

"Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin çabaları destekliyoruz"

KİK ülkeleri olarak, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin çabaları desteklediklerini dile getiren Budeyvi, tahıl ve tüm gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştırarak gıda güvenliğine katkı sağlayacak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını önemsediklerini vurguladı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.