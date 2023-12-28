MASAK aracılığıyla yasa dışı bahiste 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu MASAK, bahis çeteleriyle yapılan tüm mücadelelerde görev üstleniyor. Kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlayan MASAK aracılığı 5 yılda yapılan çalışmalar sergilendi.

AA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), gerek kolluk gerekse adli mercilerle sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlayarak yasa dışı bahisle etkin mücadele çalışmaları yürütüyor.

MASAK, yürüttüğü çalışmalarla 5 yılda 1 milyar liraya yakın mal varlığına el konulmasını sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan düzenlemelerle, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında şans oyunları vergi (ŞOV) oranları değiştirilirken, dağıtılacak ikramiye oranı yüzde 83'ten yüzde 93'e çıkarıldı.

Yapılan bu iki düzenlemeyle MASAK'ın yasa dışı bahisle mücadelesinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Şüpheli işlem bildirimleri üzerine analiz çalışmaları yapıldı

Yükümlü kuruluşlardan gelen şüpheli işlem bildirimleri üzerine analiz çalışmaları yapan MASAK, yükümlülerden yasa dışı bahis şüphesiyle bildirilen işlemleri Bakanlığın "oluruyla" erteleyerek analiz ediyor.

Analiz sonuçları, adli ve kolluk mercileriyle paylaşılarak hem soruşturma açılması sağlanıyor, hem de suçtan elde edilen mal varlıklarına el konuluyor.

10 binlerce kişi hakkında analiz yapıldı

Yürütülen faaliyetle 10 binlerce kişi hakkında analiz yapılırken, bu çerçevede el konulan mal varlığı tutarı son 5 yılda 1 milyar liraya yaklaştı.

Stratejik analiz çalışmalarıyla da yasa dışı bahisle mücadele eden MASAK, bu yolla büyük veri kümelerini inceliyor.

Binlerce kişinin finansal hareketleri analiz ediliyor

Binlerce kişinin finansal hareketleri çeşitli algoritmalar yardımıyla analiz edilerek, suç şüphesi içeren durumlar, ilgili mercileriyle paylaşılıyor.

Milyonlarca dolarlık kripto varlığa el konuldu

Bu yöntemle, özellikle büyük bahis baronlarının milyonlarca dolarlık kripto varlığına el konulması sağlandı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü veya adli mercilerden gelen analiz ve inceleme talepleri de MASAK tarafından değerlendirilerek soruşturmalara katkıda bulunuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)