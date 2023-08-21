Memur-Sen'den Toplu Sözleşme değerlendirmesi! Teklifimiz pazarlık payı içeriyor Memur-Sen Başkanı Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşarak, yarınki görüşmelerde memur ve memur emeklileri ile ailelerini mutlu edecek bir oran beklediklerini dile getirdi.

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ensonhaber.com

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde gelinen son duruma ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Yalçın, yaptığı açıklamada kamu işvereninin hiç zaman kaybetmeden piyasa ve enflasyon gerçeğini dikkate alan, refah payı içeren ve enflasyonu ezen teklifle gelmesi gerektiğini belirtti.

Yalçın, toplu sözleşmede 21 günün geride kaldığını belirterek, amaçlarının kamu kesiminin haklarını masadan alarak ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon beklentilerini kendi öngörülerini teyit ettiğini belirten Yalçın, kamu işverenlerinin birinci ve ikinci tekliflerinin beklentiyi karşılayamadığını dile getirdi.

"Enflasyon farkı zam gibi sunuluyor"

Yalçın, "Enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. Enflasyon farkı kamu işverenin zammı değil, kamu işverenini kazanımı ve geçmişe yönelik alacağımızdır." şeklinde konuştu.

Sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandı

Toplu sözleşmede sadece zammı değil sosyal şartları da konuşulduğunu hatırlatan Yalçın, her ne kadar zam oranında anlaşılmadı ise de diğer konularda önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Yarın yeni teklif geliyor

Yalçın, yarın yapılacak görüşmelerde beklentilerin gerçekçi piyasa koşullarını baz alan yeni bir teklifle gelinmesini beklediklerini ifade etti.

Memur-Sen refah payında ısrarcı

Refah payı beklentilerinin de üzerinde duran Yalçın, bu konuda ısrarcı olacaklarını belirtti.

Hükümetten yarın aileleri ile birlikte yarın 25 milyon kişiyi memnun edecek bir teklif beklediklerini belirtti.

Teklifimiz pazarlık payı içeriyor

Yalçın, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Memur-Sen'in teklifinin pazarlık içeren bir teklif olduğunu da sözlerine ekledi.

Memur-Sen'in zam oranı talebi

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Hükümetin zam oranı teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini şöyle acıklamıştı:

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam.

2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam.