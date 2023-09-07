Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.
Programda temel vurgu, enflasyonun 2026'da tek haneye düşürülmesi oldu.
OVP ile tahmin edilen enflasyon beklentisine göre yeni emekli maaşı ve memur zammı hesaplama tablosu da değişti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün yaptığı açıklamayla "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz." dedi.
Yaşanan gelişme emekli ve memurları heyecanlandırdı..
Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan İlker Koç'la Gündem programında konu masaya yatırıldı..
Maaşlar ne kadar olacak
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, "Düzenleme yapıldığı zaman maaşlar ne kadar olacak?" sorusunu rakamlarla yanıtladı.
Buna göre, yıl sonunda beklenen yüzde 65'lik enflasyon tahminin gerçekleşmesi halinde maaşlara yapılacak zamları şöyle sıraladı:
SSK ve Bağ- Kur emeklisinin maaşları yüzde 37,76'lik zam sonrası; 7 bin 500 liradan 10 bin 300 liraya çıkabilir.
Memura yüzde 46'lık bir zam bekleniyor. Enflasyon farkı eklenince bu oran yüzde 49'lara çıkıyor. Böylece 22 bin lira olan en düşük maaş, 32 bine ulaşmış olacak.
Memur emeklisi yine aynı şekilde yüzde 49'luk bir zamla 14 bin olacak.
Asgari ücret olarak değerlendirdiğimizde yüzde 37,76'dan 15 bin 707 liraya yükselmiş olacak. Tabii ki asgari ücret komisyonu pazarlık ve refah payı eklentileri bu söylediklerimizin dışında kalıyor..