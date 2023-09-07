Memur ve emekli maaşlarına yapılacak düzenleme sonrası tahmin edilen ücretler İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarına yapılacak düzenleme sonrası gelecek zam oranlarını Ensonhaber canlı yayınında rakam rakam açıkladı. Buna göre, beklenen yüzde 37,76'lık zamla SSK ve Bağ- Kur emeklisinin maaşlarının 10 bin 300 liraya çıkabileceği tahmin ediliyor..

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ensonhaber.com

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.

Programda temel vurgu, enflasyonun 2026'da tek haneye düşürülmesi oldu.

OVP ile tahmin edilen enflasyon beklentisine göre yeni emekli maaşı ve memur zammı hesaplama tablosu da değişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün yaptığı açıklamayla "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz." dedi.

Yaşanan gelişme emekli ve memurları heyecanlandırdı..

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan İlker Koç'la Gündem programında konu masaya yatırıldı..

Maaşlar ne kadar olacak

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, "Düzenleme yapıldığı zaman maaşlar ne kadar olacak?" sorusunu rakamlarla yanıtladı.

Buna göre, yıl sonunda beklenen yüzde 65'lik enflasyon tahminin gerçekleşmesi halinde maaşlara yapılacak zamları şöyle sıraladı: