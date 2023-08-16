Memur ve emekliler nefesini tuttu! Yeni zam teklifi heyecanla bekleniyor Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşme süreci devam ediyor. Bugün 6 hizmet kolunun masaya yatırılacağı görüşmelerde yarın ise ikinci zammın açıklanması bekleniyor.

AA

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi imzalandığında memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı.

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyetinin ilk zam teklifini sundu.

Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri pazarlık aşamasında

Ancak sunulan teklif memur temsilcisi kurumlar tarafından kabul görmeyince pazarlık aşamasına geçildi.

Yeni zam teklifinin yarın sunulması ve bu ay sonuna kadar sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerindeki süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

İlk zam teklifi:

2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Hizmet kollarının talepleriyle ilgili müzakereler sürüyor

Bir yandan memur ve memur emeklisi yapılacak yeni zam teklifine odaklanmışken, diğer yandan hizmet kollarının talepleriyle ilgili müzakerelere de devam ediliyor.

Bugün 6 hizmet kolunun talepleri görüşülecek

Müzakereler kapsamında bugün 6 hizmet kolunun taleplerinin görüşüleceği öğrenilirken, bu görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılması bekleniyor.

Memur-Sen, ilk teklifin ekonomik gerçeklerle örtüşmediği düşüncesinde

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifinin beklentilerinin çok uzağında olduğunu belirterek, yapılan teklifin ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini söyledi.

"Yeni teklif vakit kaybetmeden bugün de sunulabilir"

Beklentilerin altında kalan düşük zam teklifinin masanın motivasyonunu düşürdüğünü ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

Toplu sözleşme görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos'ta sona erecek. Bu bakımdan önümüzde sayılı günler var. Kamu İşverenin yeni teklifini yarın sunması gerekiyor ama hiç vakit kaybetmeden bugün de sunabilir. Sahip olduğumuz sınırlı süreyi çok verimli kullanmalıyız. Kamu İşvereni, müzakere takvimindeki son 6 günü göz önünde bulundurarak, beklentileri karşılayacak bir teklifle masaya gelmeli. Sözleşmenin mutabakatla imzalanmasının yolunu açmalı.

Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70 zam talep etmişti

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. bu da toplam yüzde 70 zam anlamına geliyor.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.