Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları hesaplandı Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında muhtemel maaşları kalem kalem hesaplandı. Buna göre en düşük profesör maaşı 44 bin 280 liraya, en düşük öğretmen maaşı 20 bin 600 liraya, en düşük polis memuru maaşı ise 23 bin 800 liraya yükselecek.

İHA

Asrın felaketini yaşayan Türkiye, yine de 2023’ten ümidini kesmedi.

Doğalgaz, petrol müjdelerini art arda veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşını temmuz ayında 22 bin liraya yükselteceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından sonra memur ve emekliler, şimdiden temmuz zammı için hesaplamalara başladı.

Memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacakları zam oranı; Ocak-Temmuz dönemi enflasyon farkına göre belirleniyor.

Maaşlara ek olarak refah payının dâhil edilmesi bekleniyor.

Zamla birlikte memur maaşları

Şimdilerde 11 bin 838 lira seviyesinde olan en düşük memur maaşlarına, temmuz ayındaki zamla yüzde 85 oranında artış sağlanmış olacak.

Bu oranlarla kamuda görevli profesör, avukat, polis, öğretmenlerin temmuz ayında alacakları maaşlar da belli oldu.

İşte artışla birlikte memurların maaşları:

- Profesör maaşı: Yüzde 30 zam oranıyla en düşük profesör maaşı 44 bin 280 liraya, yüzde 40 oranla 47 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 51 bin 80 liraya yükselecek.

- Öğretmen maaşı: Aynı hesaplamaya göre, yüzde 30 zam oranıyla en düşük 20 bin 600 liraya, yüzde 40 oranla 22 bin 950 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 23 bin 730 lira olacak.

- Polis memuru maaşı: Temmuz ayında en düşük polis memuru maaşları yüzde 30 zam oranıyla en düşük 23 bin 800 liraya, yüzde 40 oranla 26 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 27 bin 450 liraya ulaşacak.

- Avukat maaşı: Avukat maaşları ise yüzde 30,40 ve 50 oranlarla göre en düşük 26 bin lira, 27 bin 950 ve 30 bin 85 liraya yükselecek.

- Hemşire maaşı: En düşük hemşire maaşı, yüzde 30 artış olursa 20 bin 300 liraya, yüzde 40 zamla 21 bin 900 lira, yüzde 50 artış olması halinde 23 bin 450 liraya yükselecek.

- Mühendis maaşı: Mühendisler ise yüzde 30, 40 ve 50 zam ihtimalleriyle sırasıyla en düşük, 27 bin 700 lira, 29 bin 800 lira ve 32 bin lira maaş alacak.