Memurların beklentisi araştırıldı: İşte çıkan sonuç… Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikaların teklifleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantılarda müzakere edilirken, yetkili konfederasyon Memur-Sen kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerini araştırarak kamuoyu ile paylaştı.

İHA

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere aşamasına geçildi.

Memur-Sen’in 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket ise kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine ışık tuttu.

50 bini aşkın kamu görevlisine soruldu

50 bini aşkın kamu görevlisiyle yapılan ankete katılanların yüzde 42’sinin kirada, yüzde 8.4’ünün de lojman hakkına sahip olduğu belirlendi.

Kira yardımı talebine destek

Anket sonuçlarına göre kamu çalışanlarının yüzde 93.7’si, Memur-Sen’in işverenden kira yardımı talebine destek veriyor.

Memur-Sen’in geçmiş dönemlerden farklı olarak zam teklifini üçer aylık dilimler halinde sunması da anketteki sorular arasında yer aldı.

Üçer aylık dilimler halinde zam teklifine onay

Buna göre kamu çalışanları, bu teklifi güçlü bir biçimde destekliyor.

Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 90’ı ise enflasyona karşı alım gücünün koruması için oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesini talep ediyor.

Bayram ikramiyesi...

Memur-Sen’in toplu sözleşme teklifleri arasındaki bayram ikramiyesi de, memurların en çok beklediği iyileştirmeler arasında yer aldı.

Anket sonucuna göre kamu çalışanlarının yüzde 96.8’i Memur-Sen’in bayram ikramiyesi teklifini doğru buluyor.