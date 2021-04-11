Mobilya sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

Mobilya sektörü kalitesi ile tüm dünyada adından söz ettirirken, ihracatı da hedef pazar doğrultusunda artış gösteriyor.

Türkiye'nin istihdam ve ihracatına ciddi katkı veren mobilya sektörü, yıl sonu ihracat hedefini 4 milyar 500 milyon dolardan 5 milyar dolara taşıdı.

Bursa, Kayseri ve İstanbul gibi iller başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında hazırlanan ve yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye satılan mobilyanın 2021 yılı ilk çeyrek verileri, sektör temsilcilerine sunuldu.

YIL SONU HEDEFİ REVİZE EDİLDİ

Ocak-mart döneminde ihracatını yüzde 15 artırarak 963 milyon seviyesine yükselten mobilya sektörü, özellikle nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirmeyi planladığı katma değerli ürün ihracatıyla yıl sonu dış satım hedefini revize etti.

“TÜRK MOBİLYASI, TASARIM VE KALİTESİYLE DÜNYA PAZARINDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ”

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 43'üncüsü yapılan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Sektörün ihracatını her geçen yıl artırdığını vurgulayarak, "Mart ayında mobilya ihracatımız yüzde 40, 3 aylık ortalamamız ise yüzde 15 arttı. Özellikle nisan ve mayıs ayında ihracatımız artmaya devam edecek." dedi.

Güleç, "Yıl sonu hedefimiz 1 milyar dolar daha fazla ihracattı. Yani mobilya ihracatını 3 milyar 500 milyon dolardan 4 milyar 500 milyon dolara çıkarmaktı. Biraz daha katma değerli ürünler üzerinde yoğunlaşıp hedefimizi üste doğru revize ederek sadece mobilya ihracatında inşallah 5 milyar doları yakalayacağız. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı ise geçen yıl 5 milyar 500 milyon doların üzerindeydi. Bu yıl için 6 milyar 500 milyon dolar ihracat hedefimiz vardı, bunu da 7 milyar dolar olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

"MOBİLYA İHRACATINI GELECEK YILLARDA EN AZ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMALIYIZ"

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da ihracat rakamlarındaki artışı iyi bulduklarını ancak bunun tatmin edici olmadığını söyledi.

İlk çeyrekte yüzde 25 civarında artış beklediklerini ancak koronavirüs salgını ve buna bağlı yaşanan ham madde sıkıntısı nedeniyle beklentinin gerisinde kaldıklarını dile getiren Ercan, "Bu sorunları aşmış olsaydık rakamlar daha da farklı olurdu. Bu yetmez, daha yükseklere çıkmamız lazım. Ülkemizin mobilya ihracatını gelecek yıllarda en az 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Çünkü bu potansiyelimiz var. Biz dünyanın her ülkesine mal satıyoruz. Mobilya sektörünün öncüsü ABD'ye bile ciddi ürün gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

“MOBİLYA SEKTÖRÜ CİDDİ BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİ”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ da mobilya sektöründe son yıllarda yaşanan ihracat artışının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Mobilyanın, istihdam dostu bir sektör olduğuna işaret eden Uğurdağ, "Türkiye mobilya sektörü ciddi bir büyüme gerçekleştirdi. Dünyada 8. sırada yer alıyor. Mobilya sektörü, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İstihdam ve ihracat rakamlarına baktığımızda bunu görebiliyoruz. İhracatımızı daha da artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.