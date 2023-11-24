Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist hizmete giriyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pistin yapımının bittiğini belirterek kısa süre içinde açılışının gerçekleştirileceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin dört bir yanında açıklanan hedefler ve projeler doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Ulaşım yatırımlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

"Yap-işlet devret modeli tamamen bir hesap yöntemidir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iş yaparken kamu kaynağı kullandıklarını, kamu adına iş yaptıklarını ve bunun sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, "Yaptığımız işleri ona göre yapmaya çalışıyoruz. Kamu özel iş birliğini daha çok kara yollarında kullanıyoruz. Yap-işlet devret modeli tamamen bir hesap yöntemidir" dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerin sağladığı faydaya dikkati çeken Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'ni ve Marmaray'ı kullanıyoruz. Şimdi ben 1-10 Kasım'da Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni ve Marmaray'ı kapatıyoruz dersem ne derdiniz?" ifadesini kullandı.

"Haydarpaşa Garı'nın satılması gündemimizde yok"

Uraloğlu, başka bir soruya , "Haydarpaşa Garı'nın birilerine satılması, devredilmesi gündemimizde yok. Kime devrediyoruz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza devrediyoruz. Orada turistik destinasyonu İstanbul'a ve ülkemize kazandırmış olacağız. Asli görevlerini de yürütmeye devam edecek" şeklinde yanıt verdi.

Uraloğlu ayrıca Geminbeli Tüneli'nde ışığı gördüklerini, devamını da göreceklerini dile getirdi.

"Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2'inci pist bitti"

Türk Hava Yolları'nda (THY) uçak alımında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) sürece dahil olup olmayacağının sorusuna Uraloğlu, "Kesinlikle sürecin içinde. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2'inci pist bitti. Bugünlerde, sayın cumhurbaşkanımızın müsait olduğu bir programla resmi açılışını yapacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük tek pistteki uçuş sayısı 700 ve bugün itibarıyla de yıllık 36 milyon yolcuya hizmet etmeye başlamıştır. Hiç kimsenin uçmayacağını düşündüğümüz havalimanından bahsediyoruz" yanıtını verdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ulaştırma yapılarında, Malatya-Adıyaman arasındaki demiryolu hattı ve Hatay Havalimanı dışında ciddi bir aksaklığın olmadığını anımsatarak yapıların gereken performansı gösterdiğini söyleyen Uraloğlu, ulaşımda enerji tüketiminin yeşil ve çevreci olmasına gayret ettiklerini belirterek Çanakkale Köprüsü'nde deniz içerisindeki temelleri oluştururken oradaki canlı yaşamına göre hareket ettiklerini anlattı.

"İstanbul'da bakanlığımıza bağlı yapılarda bir riskimiz yok"

Olası İstanbul depremiyle ilgili bakanlık olarak gereken bütün önlemleri aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askı halatları değiştirildi. Viyadüklerdeki ve yollardaki her türlü önlemi aldık. İstanbul'da bakanlığımıza bağlı yapılarda bir riskimiz yok" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, TÜVTÜRK'te araç muayene bedellerindeki artış ile ilgili soru üzerine bedellerin sözleşmeye göre her yıl güncellendiğini söyledi.

Aksaray-Ulukışla demiryolunun yeniden ihale edilmesi kararını aldıklarına işaret eden Uraloğlu, 2024'ün ilk aylarında ihaleyi yapacaklarını aktardı.

"Bursa Çevre Otoyolu'nun proje çalışmalarını da başlattık"

Uraloğlu, Bursa'daki yüksek hızlı tren projesinin yıllardır devam ettiği yönündeki eleştirilere de "Sıkça ziyaret ediyorum. 2025'in sonu 2026'da orayı bitirerek hizmete sunmuş olacağız. Bursa Çevre Otoyolu'nun proje çalışmalarını da başlattık" dedi.

Kütahya'dan geçecek otoyol ve yüksek hızlı tren projelerinin olduğunu belirten Uraloğlu, projelerin onaylandığını ve otoyolun daha yakından geçmesiyle ilgili talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, Eskişehir Kırka-Seyitgazi yolunun da ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlanacağını belirterek Pertek Köprüsü'nün de ihale sürecinin başladığını vurguladı.