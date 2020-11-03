Turizm sektörüne 10 milyar lira kredi desteği geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle, koronavirüs sebebiyle sıkıntı yaşanan turizm sektörüne Kredi Garanti Fonu ve bankalar aracılığıyla 10 milyar lira kredi sağlanması kararlaştırıldı.

Koronavirüs salgını başladığında ertelenen rezervasyonlar ve iptal edilen seyahatlar turizmi zor durumda bıraktı.

DAHA ÖNCE SAĞLANAN DESTEKLERE EK OLARAK

Koronavirüs salgınında turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuzlukların azaltılması ve yeni normal düzende faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla marttan bugüne Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen desteklere bir yenisi daha eklendi.

1 KASIM 2021'Yİ AŞMAMAK KAYDIYLA, AZAMİ 12 AY ÖDEMESİZ OLMAK ÜZERE 48 AY VADELİ KREDİ

Turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçileri için yeni bir "Turizm Destek Paketi Uygulaması" hazırlanarak, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından sektöre 10 milyar lira kredi aktarılacak. Krediler, 1 Kasım 2021'yi aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli olacak.

KONAKLAMA VERGİSİ ÖTELENDİ

İstihdam teşvikine yönelik "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kapsamında da turizm sektörünü doğrudan etkileyen, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisi, 1 Ocak 2022'ye ötelenecek.