Türkiye'nin ilave yenilenebilir enerji kurulumu 12 yılda 60 gigavata çıkacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen toplantıda, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide attığı adımları ve iş birliklerini açıkladı.

AA

Dünyada, fosil yatıkların arka plana atıldığı ve yenilenebilir enerjide yatırımların artırıldığı bir yönelim yaşanıyor.

Türkiye'nin enerji politikalarının merkezinde de kendi kaynaklarına yönelmek ve yenilebilir enerji yatırımlarını artırmak hedefi var.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Teknolojik egemenlik ve düşük karbon enerjisi: Geleceğe bakmak" başlıklı oturumda konuştu.

Bayraktar, 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisinde kurulu gücün her yıl 5 gigavat artırılması gerektiğini belirtti.

Enerji konusunda geleneksel zorluğun, enerjinin güvenilir ve düşük maliyetli bir şekilde tüketiciye tedarik edilmesi olduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

Şimdi ise enerjinin güvenilir ve düşük maliyetli bir şekilde tedarik edilmesinin yanı sıra çevre dostu olarak da tedariki yeni bir zorluk olarak önümüze çıkıyor.

"Türkiye büyüyen bir pazar"

Söz konusu zorlukların Türk enerji pazarında da geçerli olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgiyi aktardı:

Çünkü biz büyüyen bir pazarız, enerji talebimiz hem elektrik hem de doğalgaz tarafında artıyor. Son 20 yılda yaklaşık 3 kat bir artış yaşandı. Enerji talebimiz her yıl yüzde 4,7 artıyor ve bu eğilimin 20 yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz.

Türkiye'nin karbon nötr hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2053 itibarıyla karbon nötre ulaşma hedefini iki yıl önce duyurduğunu anımsatan Bayraktar, şu bilgiye paylaştı:

Sadece 30 yıl vaktimiz var ve tüm enerji sistemimizi, tarımdan ulaşıma ve sanayiye, tüm sektörlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Ekonominin tüm sektörlerinde enerji alanında dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor.

"Rusya, Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istiyor"

Türkiye'nin enerjide karbon nötre ulaşmak için önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Bayraktar'ın bu konudaki açıklaması şöyle:

Öncelikle yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyele sahibiz. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istiyor. Şu anda güneş ve rüzgar enerjisine yönelik projeler geliştiriyoruz.

"Yenilenebilir enerjinin önemi arttı"

Bakan Bayraktar, Türk enerji sektöründe yenilenebilir enerjinin artan önemine işaret ederek, şu ifadeyi kullandı:

Türkiye'nin kurulu gücünün yüzde 55'i yenilenebilir enerjiden geliyor ve bunu daha da artırmak istiyoruz. 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisinde kurulu gücümüzü her yıl 5 gigavat artırmamız gerekiyor. Güneş ve rüzgarda ilave yenilenebilir enerji kurulumumuz 12 yılda 60 gigavata ulaşacak.

Türkiye'nin nükleer enerji ihtiyacı

Rosatom'un, Rusya ile imzalanan anlaşma doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) inşa ettiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

Ancak uzun vadede nükleer enerjide en az 20 gigavat kurulu güce ihtiyacımız var. Akkuyu'nun kapasitesi 4,8 gigavat, ancak ikinci ve üçüncü nükleer santrallere de ihtiyacımız var. Rosatom da Sinop'ta planladığımız nükleer enerji santraline büyük ilgi gösteriyor.

NGS'deki çalışmalar

Akkuyu NGS'de inşaat çalışmalarının on binlerce çalışanla birlikte etkin bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Bayraktar, şu bilgiyi verdi:

İki hafta önce sahadaydık. Hedefimiz, ilk reaktörden 2024'te elektrik üretmek. Takip eden yıllarda da tüm güç santralini faaliyete alacağız. Enerji ihtiyacımızın yüzde 10'u bu tesisten gelecek ve bu da 30 ila 35 milyon ton karbon emisyonundan kaçınmamızı sağlayacak.

Küçük modüler reaktörler

Bayraktar, küçük modüler reaktörler alanında da çözümler için adımlar attıklarını söyledi.

"Enerji tedarikinde doğru dengeyi bulmamız gerekiyor"

Türkiye'de rekabetçi ve düşük maliyetli enerji tedarikine önem verdiklerini belirten Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

Sanayimize, hane halkımıza, rekabetçi ve düşük maliyetli enerji tedariki sağlamamız gerekiyor. Türkiye, bir sanayi ülkesi olarak üretim noktasında çok yüksek bir kapasiteye sahip ve elektrik ve doğal gazda güvenilir enerjiye de ihtiyaçları var. Güvenilir ve rekabetçi enerji tedarikinde doğru dengeyi bulmamız gerekiyor.

"Yenilenebilir enerji alanı rekabetçi hale geldi"

Yenilenebilir enerji alanının da teknolojik gelişmelerle birlikte rekabetçi hale geldiğini söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu:

En önemlisi, pazara rekabetçi, düşük maliyetli ve güvenilir enerjiyi tedarik etmek. Nükleer enerji planlarımız da buna uyumlu görünüyor ve bunun böyle devam edeceğini umuyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)