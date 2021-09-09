Ukrayna Bitcoin'i finansal varlık olarak yasallaştırdı

Bitcoin'i geçtiğimiz gün ilk kez resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador'un ardından şimdi de Ukrayna yasalaştırdı.

El Salvador'un resmi para birimi olarak kullanmaya başlamasının ardından dün de Ukrayna Meclisi, Bitcoin'i yasal zemine oturtan kanunu kabul etti.

Bu kabulde El Salvador'daki uygulamadan ayrışan yönler var. En önemli farklılık da Bitcoin'in günlük hayatta harcama olarak kullanılamayacağı.

BITCOIN BU KEZ RESMİ PARA BİRİMİ DEĞİL, FİNANSAL VARLIK OLARAK KABUL GÖRDÜ

El Salvador'dan farklı olarak Ukrayna'da kripto paralar resmi ödeme aracı değil finansal varlıklar olarak tanımlandı.

UKRAYNA'DAKİ YASA BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA KABUL GÖRDÜ

Ukrayna Meclisi Bitcoin ve diğer kripto paraları yasal olarak tanıyan kanunu 276 evet ve 6 hayır oyuyla kabul etti. Daha önce kripto para alım satımına yönelik ülkede bir kısıtlama bulunmuyordu.

KRİPTO PARA BORSALARI DOLANDIRICILARA KARŞI YASAL OLARAK KORUNMA ALTINA ALINMIŞ OLDU

Ancak Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin imzasıyla yürürlüğe girecek kanun ile kripto paralar yasal zemine kavuşuyor. Böylece yatırımcı ve kripto para borsaları dolandırıcılara karşı yasal olarak korunma imkanına sahip olacak.

ESKİ UYGULAMA YASALAŞMIŞ OLDU

Halihazırda Ukraynalılar kripto para alım satımı yapabiliyordu. Dolayısıyla meclisten yasa geçti diye bir anda bu ülkeden kripto paralara bir talep patlamasının yaşanması beklenmiyor.

BITCOIN YARALARINI SARIYOR

2 gün önceki çöküşten sonra yaralarını sarmaya çalışan Bitcoin yüzde 0,6 düşüşle 46 bin 140 dolara geriledi.

ETHEREUM YÜKSELDİ

Ethereum ise günlük yüzde 1,37 yükselişle 3 bin 487 dolara çıktı.

SALONA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Solana ise yüzde 22 yükselişle 205 dolara ulaştı.