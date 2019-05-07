Eski koca biber gazı sıktı, bıçakla saldırdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Zeynep Kaya Bülbül, ilk eşinden olan ilkokul öğrencisi kızına öğle yemeği götürmek için yeni eşi Ergün Bülbül'ün kullandığı 07 DAK 75 plakalı otomobille yola çıktı.

BİBER GAZI BIKTI, BIÇAKLA SALDIRDI

Ancak Zeynep Kaya Bülbül'ün 2 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun babası Mustafa A., çiftin otomobilini, 07 HC 656 plakalı otomobille takip etti. Eski eş, Yeşilyurt Mahallesi 4376 Sokak'a geldiklerinde ise Bülbül çiftinin yolunu kesti. Taraflar araçlarından inerek, tartışmaya başladı. Bu sırada Mustafa A., çifte önce biber gazı sıktı ardından bıçakla saldırdı.

OTOMOBİLE DEFALARCA ÇARPARAK ZARAR VERMEK İSTEDİ

Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından Mustafa A., otomobiline binerek sokağın başına gitti. Kısa süre bekledikten sonra da hızla aracını süren Mustafa A., Zeynep Kaya Bülbül ve Ergün Bülbül'ün yeniden bindiği otomobile çarptı. Bülbül çiftinin içinde bulunduğu otomobili bir binanın duvarına sıkıştıran Mustafa A., geri manevra yaparak, 3-4 kez araca şoför kapısının bulunduğu yönden çarptı.

MAHALLELİ YAKALADI

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa A.'yı, iki sokak ileride vatandaşlar yakaladı. Eski eş, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim edildi. Çarpma sırasında ayaklarından yaralanan Ergün Bülbül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeynep Kaya Bülbül ise olayın etkisiyle fenalık geçirdi.

DEHŞETİ YAŞATTI

Polis ve sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği Bülbül, eski eşinin kendilerine dehşeti yaşattığını belirterek, "İki yıl önce kendisiyle anlaşmalı boşandık. Evlenmemi bir türlü hazmedemedi. Sürekli bize sorun yaşatıyor. Son olarak, bugün bizi otomobiliyle takip etmiş. Burada sıkıştırdı. Önce bıçak ve biber gazı ile saldırdı, sonra da içinde bulunduğumuz otomobile defalarca çarpıp, bizi öldürmek istedi." dedi.

Gözaltına alınan Mustafa A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.