Fransa'da Sarı Yelekliler 5 aydır sokaklarda

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri devam ediyor.

5 AYDIR SOKAKTALAR

Fransız otomobillerinde en çok kullanılan akaryakıt türü olan mazotun litre fiyatı son 12 ay içerisinde yüzde 23 artış gösterdi.

Böylece 2000'lerin başından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANI

Fransa halkı bu zamların üzerine sarı yelekleriyle sokağa döküldü, ortalık fena halde kızıştı. Polisin eylemciler üzerindeki orantısız ve aşırı şiddeti dünyada tepkilere sebep oldu.

Beklemediği bir şekilde, iktidarı akaryakıt zamlarına karşı isyan eden Sarı Yelekliler hareketi ile zayıflayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, hareketi bitirmek için düzenlediği 3 aylık tartışma süreci de protestoların sona ermesi için yeterli olmadı.

EYLEMCİLERE AĞIR CEZA YASASI

Hükümetin, Sarı Yelekliler'in eylemlerdeki şiddet olaylarını önlemek için hazırladığı yasa geçen hafta yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, gösterilerde maske takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin avro (98 bin Türk lirası) para cezası verilebilecek.

Fransa savaş alanı- VİDEO

PROTESTOLARDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

NOTRE DAME YANGINI TUZU BİBERİ OLDU

Tüm bunların üzerine Fransa, Pazartesi günü dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla sarsıldı.

Eylemciler, yönetimden protesto ettikleri koşulların düzeltilmesini ve halkın ekonomik sorunlarını çözebilecek adımların hızlı şekilde atılmasını beklerken, Cumhurbaşkanı Macron Notre Dame Katedrali'nde önceki gün çıkan yangın nedeniyle sarı yeleklilere ilişkin uzun süredir beklenen konuşmasını erteledi.

Hükümet, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin ve protestolarda yaşanan şiddet olaylarının sona ermesi için çözüm bulamadı ve çareyi önemli kentlerin merkezlerinde gösterileri yasaklamakta buldu.