Abdulkadir Uraloğlu: Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah 16 yaşında bir çocuğun pompalı tüfekle yaptığı saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Uraloğlu, saldırı sonucu şehit olan polislere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Uraloğlu’nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: