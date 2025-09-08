Abone ol: Google News

Abdulkadir Uraloğlu: Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memurlarına ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 12:23
İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah 16 yaşında bir çocuğun pompalı tüfekle yaptığı saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Uraloğlu, saldırı sonucu şehit olan polislere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Uraloğlu’nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Menfur saldırıda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

