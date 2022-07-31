Ali Erbaş Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı

Ali Erbaş Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçesinde bulunan 3 ayrı cemevine saldırı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından saldırı kınadı.

Ankara'da dün öğle saatlerinde cemevlerine yönelik saldırı düzenlendi.

Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Cemevi'nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri fırlattı.

Sandalyelerden biri cemevinde oturan bir kişinin başına denk geldi. Ardından saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Birkaç saat sonra Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi ve Ana Fatma Cemevi'nin de saldırıya uğradığı öğrenildi.

3 olayda da saldırgan aynı kişi

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 3 olayda da saldırganın aynı kişi tarafından yapıldığı belirtildi.

Kimliği belirlenen A.O.K. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.





Kınama mesajı yayınlandı

Yaşanan korkunç olayın ardından siyaset dünyasından birçok isim tarafından olayla ilgili kınama mesajları yayınlandı.

Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Saldırı şiddetle kınıyorum"

Söz konusu olan paylaşımda, "Ankara'da Cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah." ifadeleri yer aldı.