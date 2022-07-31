Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.226
0.06%
BTXN Coin
9.85
-4.27%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Ali Erbaş Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı

    Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçesinde bulunan 3 ayrı cemevine saldırı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından saldırı kınadı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Erbaş Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı

    Ankara'da dün öğle saatlerinde cemevlerine yönelik saldırı düzenlendi.

    Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Cemevi'nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri fırlattı.

    Sandalyelerden biri cemevinde oturan bir kişinin başına denk geldi. Ardından saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Birkaç saat sonra Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi ve Ana Fatma Cemevi'nin de saldırıya uğradığı öğrenildi.

    3 olayda da saldırgan aynı kişi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 3 olayda da saldırganın aynı kişi tarafından yapıldığı belirtildi.

    Kimliği belirlenen A.O.K. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

    Ali Erbaş Ankara daki Alevi STK leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı #1

    Kınama mesajı yayınlandı

    Yaşanan korkunç olayın ardından siyaset dünyasından birçok isim tarafından olayla ilgili kınama mesajları yayınlandı.

    Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "Saldırı şiddetle kınıyorum"

    Söz konusu olan paylaşımda, "Ankara'da Cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah." ifadeleri yer aldı.

    Ali Erbaş Ankara daki Alevi STK leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı #2

    Ali Erbaş Ankara daki Alevi STK leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı #3


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Turkish Cargo, küresel taşıyıcılıkta dördüncü
    Ekonomi

    Turkish Cargo, küresel taşıyıcılıkta dördüncü

    Meksika’da tır 8 araca çarptı: 1 ölü 7 yaralı
    Dünya

    Meksika’da tır 8 araca çarptı: 1 ölü 7 yaralı

    Görüş Bildir