Antalya'da 4 ayda 1 milyonu aşkın turist geldi: Rekor günler öncesinden kırıldı Turizmin gözdesi olan kent, geçen yıl 23 Nisan'da gerçekleşen 1 milyon turist rekorunun bu yıl 2 hafta öncesinden kırılmasıyla yeniden canlandı. 17 milyon turist hedefinin 2023'te gerçekleşmesi bekleniyor.

İHA

İlkbahar aylarına girilmesiyle turizm hareketlenmeye başladı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, yerli ve yabancı turistlerin adeta gözdesi olarak biliniyor.

Öyle ki, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından savaş karşıtı vatandaşlar da yerleşik hayat için Türkiye'ye akın ederken ilk tercih Antalya oldu.

Koronavirüs nedeniyle durgun geçen 2 yaz sezonunun ardından 2022'de yeniden canlanan yaz turizminde tüm zamanların en iyi ekim ve kasım ayı yaşandı.

1 milyonu aşkın turist geldi

Şimdi ise gözler 2023'e çevrildi.

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da ulaşılan 1 milyon turist rakamını günler öncesinden kırdı.

Günlük dışarıdan 100 uçağın geldiği Antalya'ya şu ana kadar geçen yıla göre yüzde 60 farkla 1 milyon 72 bin 742 turist geldi.

"Şu ana kadar en iyi Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını gördük"

9 Nisan tarihi itibarıyla turizm kenti Antalya’ya 1 milyon 72 bin 742 turistin geldiğini ifade eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şöyle konuştu:

Geçen yıl Nisan ayına göre yüzde 60 üzerinde bir rekor var. Her ay yeni bir rekor kırıyoruz, bu rekorları kırmaya geçen yıl Ekim ayında başladık. Bugüne kadar en iyi Ekim, Kasım ve Aralık’ı geçen yıl yaşadık. Şu ana kadar en iyi Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını gördük. Şu an çok iyi gidiyoruz, beklentilerimiz çok yüksek. Geçen yıl 23 Nisan’da yakaladığımız 1 milyon rakamını bu yıl çok daha erken yakaladık.

"Birinci sırada yüzde 30 ile Ruslar var"

2023 yılının turizm açısından Antalya için çok daha iyi olacağını belirten Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

Gelen turistlerin millet dağılımında çok büyük bir değişiklik yok. Önceki yıllarda da olduğu gibi yine birinci sırada yüzde 30 ile Ruslar, ikinci sırada yüzde 24 ile Almanya, üçüncü sırada ise İngiltere var. Ardından ise Polonya, İran, İsrail, Hollanda, Danimarka, Ukrayna geliyor. İnşallah bu yıl Avrupa’dan çok sayıda, önceki yıllarda olmadığı kadar da İsrail’den misafir bekliyoruz. İyi bir sezon olacak, sektör temsilcilerimizin beklentileri de çok yüksek. Turizmcilerimiz ile belirli zamanlarda bir araya gelerek sektörün durumunu görüşüyoruz. Temsilcilerimizin çok iyi bağlantıları var.

"Dışarıdan gelen günlük uçak sayımız 100’ü geçti"

Ersin Yazıcı:

17 milyon hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. İyi başladık ve iyi gidiyoruz. Dünyanın en iyi ve en kalitesini hizmetini biz sunuyoruz. En uygun fiyata verilen bu hizmetten dolayı Türkiye’nin pandemiden sonra gösterdiği yükseliş trendi devam ediyor. Antalya Havalimanı'na dışarıdan gelen günlük uçak sayımız 100’ü geçti. Temmuz-Ağustos döneminde pik yapıyor. Antalya Havalimanımızda çalışmalar devam ediyor. Birtakım yenileme ve büyümeler oldu. Geçen yıla göre kapasitemiz yüzde 20 civarında artmış olacak.

"Depremden sonra otellerde 80 bine yakın misafir ağırladık"

Antalya’nın deprem sonrası depremzedelere iyi bir misafirlik yaşattığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti: