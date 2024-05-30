Armağan Çağlayan, sokak köpeği saldırılarını görmezden geldi Sokak köpeklerinin saldırdığı bazı mağdurların vücut parçalarını yediğine inanmayan Armağan Çağlayan bu konunun basın tarafından abartıldığını söyledi.

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ensonhaber.com

Başıboş sokak köpekleri Türkiye'nin gündeminde.

Sayısız saldırının yaşandığı ülkemizde son günlerde konunun TBMM gündemine taşınmasıyla tartışmalar da alevlendi.

Bu kapsamda Armağan Çağlayan da YouTube kanalında konunun taraflarını ağırlayarak bir program hazırladı.

"Köpekler ailemde hiç kimse ısırılmadı"

Sokak köpeklerinin kimseye zarar vermediğini ima eden Çağlayan, "Beni bırakın kalabalık bir ailem var ailemde hiç kimse ısırılmadı. Evime bir sokak köpeği aldım birlikte yaşıyorum. Çok mutluyum iyi ki almışım." diye konuştu.

Sokakların köpeklerden temizlenmesini isteyen bir konuk ise, "Çocukları yemeye başladığı zaman sorun olur. İlk önce insan hakları." ifadesiyle Çağlayan'a karşı çıktı.

"Köpekler kimi yemiş rapor görmem lazım"

Bu çıkış üzerine ise Çağlayan, köpeklerin saldırdıkları kurbanları yemediğini iddia ederek bu söylemlerin medya tarafından abartıldığını söyledi.

Çağlayan, "Kimi yedi Allah aşkına. Bu yedi meselesinde öncelikle rapor görmem lazım. Çünkü basının özellikle yandaş basının bu konuyu abarttığı düşünüyorum." dedi.