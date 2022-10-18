Avcılar Belediyesi’nde, işçiler greve gitti

Toplu iş sözleşmesinin olumsuz sonuçlanması üzerine Avcılar Belediyesi çalışanları, iş bırakma eylemine başladı. İşçiler, Avcılar Belediyesi önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Avcılar Belediyesi ile 1.200 işçiyi temsil eden Belediye-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine daha önce grev kararı alan işçiler, bugün iş bırakma eylemine gitti.

Ambarlı Mahallesi'nde toplanan işçiler, taleplerin dile getirildiği sloganlar atarak Avcılar Belediye Binası'na kadar yürüdü.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, protesto edildi.

“Greve çıkmayın diye telkin değil tehditte bulunuyorlar”

DHA’nın haberine göre; Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Burada insanlar yasal hakkını kullanıyor, bazı mihraklar kullanmayın diyorlar. Yasal haklarımızı demokratik bir şekilde kullanıyoruz, Sayın Başkan'ın da duyarlı olmasını istiyoruz. Bunları görüyoruz, arkadaşlarımıza greve çıkmayın diye telkin değil tehditte bulunuyorlar, greve çıkmayın diye. Bu grevi kırmak için her türlü oyunlar oynanıyor, bunu biliyoruz.





“Başkana soruyorum, bizi niye sokaklara attın?”

Bizim de talebimiz 'Bizi sona bırakırsanız İstanbul'da bitirdiğiniz son ilçeden yüzde 5 fazla zam isteriz' oldu. Nedeni ise şuydu, biz üç ay önce bitirmiş olsaydık ve bu 100 lira almış olsaydık, 100 liraya çocuğumuza alacağımız montu şimdi 200 liraya alabiliyoruz. Bu talep bunun için, bu aradaki paranın erimesini gidermek ve hayat pahalılığı sebebiyledir. Biz bu grevi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Başkana soruyorum, bizi niye sokaklara attın? İşveren sendikasının yaptıkları sözleşmeler belli, en başta yaptığını da getir diyoruz. Ana muhalefet enflasyona inanmadığını ifade etmişti. Biz TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerine yüzde 5 istedik.”