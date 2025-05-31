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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor...

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçuyla tutuklandığı soruşturmada itirafçıların ifadeleri üzerine 5. dalga operasyonu başlatıldı.

SEYHAN VE CEYHAN BELEDİYELERİNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Ceyhan ilçe belediyelerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Belediye binalarına giren polislerin içeride arama yaptığı öğrenildi.

27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan Seyhan Belediyesi'nin çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra bir de toma aracı tedbir aldı.

İstanbul merkezli yapılan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

Polisin gözaltı işlemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi.

KADİR AYDAR'IN BABASI, OYA TEKİN'İN EŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmalar kapsamında; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar'ın da aynı dosya kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Adana Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrolüne getirilen avukat Celal Tekin, soruları yanıtsız bıraktı.

İBB'YE YÖNELİK 5.DALGA OPERASYON

Başsavcılık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş, Büyükçekmece ve diğer bazı belediyelere yönelik dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmalar, İBB'ye yönelik yolsuzluk, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim harcamaları ve Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarını kapsıyor.