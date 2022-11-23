Dün gece Düzce'de 5.9 büyüklüğünde gerçekleşen, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından hasar oluştu. Bu binalardan birisi de Düzce Adliyesi oldu.

Düzce'de dün gece saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce'de gerçekleşen deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar oluştu.

46 yaralı

AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından hasar oluştu ve vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

96 artçı sarsıntı

Depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 96 artçı sarsıntı meydana geldi.

Düzce Adliyesi'ndeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

Düzce Adliyesi'ndeki hasar, günün ilk saatlerinde daha belirgin olarak tespit edildi. Hasar gören adliye binasından düşen tuğla ve molozlar görüntülere yansıdı.

Depremde Düzce Adliyesi hasar gördü ViDEO