DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı. Uysal, "Her bir oy sandığa cemre olarak düşecektir" dedi.

AA

Türkiye'de seçim heyecanı hakim...

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eşi Hatice Uysal ve partililerle Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla oyunu kullanmak için Selçuklu İlkokulu'na geldi.

DP Genel Başkanı Uysal, oyunu 1226 No'lu sandıkta kullandı.

"14 Mayıs 2023 tarihi milletin derinden nefes almasına vesile olacak"

Uysal, çıkışta basın mensuplarına, 14 Mayıs 2023 tarihinin milletin derinden nefes almasına vesile olacağını söyledi.

"Her bir oy sandığa cemre olarak düşecektir"

Türk demokrasisinin en önemli sermayesinin kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyeti olduğunu kaydeden Uysal, şu ifadeleri kullandı: