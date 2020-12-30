Evde yılbaşı kutlamak yasak mı? 31 Aralık'ta kutlama yapmanın cezası ne kadar?

Evde yılbaşı kutlamak yasak mı? 31 Aralık'ta kutlama yapmanın cezası ne kadar?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yeni genelge ile ‘Yılbaşında evde parti yasak mı?’ sorusu cevaplandı.

Koronavirüsle mücadelede sosyal hayat tedbirler çerçevesinde ilerlerken, gözler yeni yıl ve yılbaşı kutlamalarına çevrildi.

Kutlama yapmak isteyenler harekete geçmeden önce İçişleri Bakanlığı yılbaşında evdeki partilerle ilgili bir genelge gönderdi.

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte, evlerde toplanmanın önüne geçebilmek için gelen her ihbarın değerlendirileceği açıklandı.

EVDE YILBAŞI KUTLAMAK YASAK MI?

Yılbaşını evde kutlamak yasak mı sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile cevabını buldu.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, insanların kalabalık ve kontrolsüz şekilde aynı ortamda bulunmasına sebep olacak yılbaşı partisi yapmamanın "bir tercih değil zorunluluk" olduğu belirtildi.

Genelgeye göre, kiralık villa ve konaklama tesisi gibi mekanlar da dahil olmak kaydıyla "hiçbir yerde" yılbaşı kutlaması veya partisinin yapılmasına izin verilmeyecek.

81 ile gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakarlık yaptığı ve bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte, salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur.

Bu amaçla yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecek."





TOPLU YILBAŞI KUTLAMANIN CEZASI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır." diyerek, kurallara uymayanlara cezai müeyyide uygulanacağını söyledi.

Bu açıklama çerçevesinde evlerde toplanmanın önüne geçilmesi için gelen ihbar sonrası "aynı ortamda bulunan her kişiye 3 bin 150 TL para cezası" kesilecek.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’da başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.