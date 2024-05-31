İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor...
Binlerce masumun öldürüldüğü Gazze'de kalpleri yaralayan görüntüler gelirken, yazar Azra Kohen ise skandal açıklamalara imza attı.
Yazdığı kitapların ardından kendisini psikolog olarak gösteren ancak bu anlamda herhangi bir eğitimi olmayan Kohen, çocuk ölümlerinin kurgu olduğunu söyledi.
Filistinlileri, uluslararası kamuoyu oluşturmak için çocuklarını bilerek bombaların altında bıraktığını iddia eden Kohen, açıklamalarıyla okuyanları çileden çıkardı.
Instagram'ı kapattı
Azra Kohen'in yaptığı bu açıklamalara ise kimse sessiz kalmadı. Tepki çeken Kohen, bir video yayınlayarak söylediklerinin çarpıtıldığını belirtti.
Ancak sosyal medya kullanıcıları, bu videoya inanmadıkları gibi Kohen'i de tek tek takipten çıktı.
Yaşananlardan sonra tepkilere dayanamayan Kohen ise kaçış yoluna başvurdu ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Azra Kohen'i sosyal medyadan arayanlar, "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşıyor.
Yayınevleri sessiz kalmadı
Kitapyurdu, D&R, İdefix ve BKM, "Filistinliler çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyor." diyen yazar Azra Kohen'e ait kitapları satıştan kaldırırken Everest Yayınları da sosyal medya hesaplarındaki yorumları kapattı.
Ne demişti?
Azra Kohen, skandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim.
Defalarca. Bir daha söyleyeyim:
Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum!
Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum, onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için...
İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı.
Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!
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