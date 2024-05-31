Gazze açıklamasıyla tepki çeken Azra Kohen, Instagram hesabını kapattı Gazze'de yaşananların kurgu olduğunu ima eden Azra Kohen, gelen tepkiler sonrası Instagram hesabını kapatarak kayıplara karıştı.

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ensonhaber.com

İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor...

Binlerce masumun öldürüldüğü Gazze'de kalpleri yaralayan görüntüler gelirken, yazar Azra Kohen ise skandal açıklamalara imza attı.

Yazdığı kitapların ardından kendisini psikolog olarak gösteren ancak bu anlamda herhangi bir eğitimi olmayan Kohen, çocuk ölümlerinin kurgu olduğunu söyledi.

Filistinlileri, uluslararası kamuoyu oluşturmak için çocuklarını bilerek bombaların altında bıraktığını iddia eden Kohen, açıklamalarıyla okuyanları çileden çıkardı.

Instagram'ı kapattı

Azra Kohen'in yaptığı bu açıklamalara ise kimse sessiz kalmadı. Tepki çeken Kohen, bir video yayınlayarak söylediklerinin çarpıtıldığını belirtti.

Ancak sosyal medya kullanıcıları, bu videoya inanmadıkları gibi Kohen'i de tek tek takipten çıktı.

Yaşananlardan sonra tepkilere dayanamayan Kohen ise kaçış yoluna başvurdu ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Azra Kohen'i sosyal medyadan arayanlar, "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşıyor.

Yayınevleri sessiz kalmadı

Kitapyurdu, D&R, İdefix ve BKM, "Filistinliler çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyor." diyen yazar Azra Kohen'e ait kitapları satıştan kaldırırken Everest Yayınları da sosyal medya hesaplarındaki yorumları kapattı.

Ne demişti?

Azra Kohen, skandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi;