Gültekin Uysal: Kazanacağımıza inancım tam Gültekin Uysal, "Sandığa gitmeyen vatandaşlarımızı sandığa taşımalıyız. Milletin kendi kaderine hükmettiği bir gün olması için 28 Mayıs'ı bu manada anlamlandırmalıyız." dedi.

AA

14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'ndan 3 milletvekili kazanan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesindeki seçim bürosunu ziyaret etti.

Seçim bürosunun önünde toplananlara hitap eden Uysal, hakikati, gerçekleri her noktada milletle buluşturmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Kazanacağız mesajı verdi

Seçime çok kısa zaman kaldığını belirten Uysal, "İktidarın kaybedeceğine inancım tam. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu rejime, milletin büyük çoğunluğunun itirazı var. İşte o itirazı olan kitleleri sandıkta bir araya getirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Uysal, seçimin gençlerin ve kadınların seçimi olduğunu dile getirdi.

"Milleti sandığa taşımalıyız"

Kalan zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Uysal, "Sandığa gitmeyen vatandaşlarımızı sandığa taşımalıyız. Milletin kendi kaderine hükmettiği bir gün olması için 28 Mayıs'ı bu manada anlamlandırmalıyız. Tüm mücadele eden vatandaşlarımız, inancımız ve kararlılığımızda en küçük bir eksilme yapmadan mesafeyi açmalıyız." ifadelerini kullandı.