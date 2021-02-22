Havalar ısınacak mı? Bu hafta hava nasıl olacak? 22-28 Şubat hava durumu

Havalar ısınacak mı? Bu hafta hava nasıl olacak? 22-28 Şubat hava durumu

2021 yılının ilk cemresi 20 Şubat tarihinde havaya düştü. Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesiyle birlikte vatandaşlar hava ısınacak mı? sorusunu araştırmaya başladı.

Şubatın son haftasına girerken yurt genelinde etkili olan kar yağışı batı bölgelerinde geride kaldı.

İstanbul'da güneşli bir sabaha uyanan vatandaşlar, haftalık hava durumu araştırmasına başladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yurt genelinde etkili olan Sibirya soğukları Türkiye'yi terk etti. Yeni haftada yağışsız bir hava hakim olacak.

Vatandaşlar ikamet ettiklere yerlere göre hava durumu hakkında bilgileri merak ediyor. Peki havalar ısınacak mı? İşte yurt genelinde haftalık hava durumu..

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumunun başta İstanbul gibi iller olmak üzere nasıl seyredeceği sorgulanıyor. İşte, 22 Şubat'a ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İLK CEMRE DÜŞTÜ

İlkbaharın habercisi kabul edilen ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düştü.

Soğuk geçen ayların ardından İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Cemre 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

22-28 ŞUBAT HAVA DURUMU