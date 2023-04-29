Meteoroloji ilkbaharda 20 ili sarı kodla uyardı: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşüyor Yapılan son hava tahminlerine göre, 29 Nisan Cumartesi günü için 20 bölgeye sarı kodlu uyarı verilirken, hava sıcaklığının doğu kesimlerinde 3-5 derece azalacağı belirtildi.

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Yağışlı hava yeniden yurda döndü.

Hafta boyunca İstanbul'un da içinde yer aldığı birçok kentte yağışlı hava etkisini gösterdi.

Mayıs ayına girilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

20 kent için sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, hava tahminlerinde Doğu Anadolu'da sıcaklıkların 3-5 derece arası düşeceğini kaydetti.

Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Uyarılan 20 il

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı kentler şöyle:

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Sarı kod uyarı, kuvvetli meteorolojik durumlar için kullanılan bir terimdir ve hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Olağandışı meteorolojik hadiseler ise günlük hayatın işleyişini aksatabilecek meteorolojik olaylar için kullanılan bir uyarı kodudur.