Mustafa Çiftçi, sınır kapılarındaki son durumu açıkladı: Artış yaşanmadı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Türkiye, bölgesinde yeniden istikrarın yakalanması için taraflara müzakere çağrısında bulunuyor.

Bölgesinde barışın yeniden hakim olması için taraflarla diplomasi trafiğini de sürdüren Türkiye, sınır geçişlerinde ise gerekli tüm tedbirleri aldı.

Sınır geçişlerinde önlemler artırılırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

CNN Türk'e röportaj veren ve savaşın başlamasından bu yana sınır geçişlerinde artış yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soruyu değerlendiren Bakan Çiftçi, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi ve ekledi;

"SINIR KAPILARINDA ARTIŞ DEĞİL AZALMA VAR"

''İçişleri Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren hususlar kapsamında sınır kapılarımızda gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

İran’da savaşın başlamasından bu yana sınırlarımızdan geçişlerde herhangi bir artış yaşanmamış, aksine azalma görülmüştür.

"NEREDEYSE DÖRT BİR AZALDI"

İran yönetiminin kendi vatandaşlarının Türkiye’ye geçişlerini sınırlandırmasının ardından sınır kapılarımızdaki geçişler neredeyse dörtte bir oranında azalmıştır.

"İRAN'A DÖNÜŞ YAPANLARDA ARTIŞ"

Buna karşılık İran’a dönüş yapan İran uyruklu kişi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedilmiştir.

İRANLILAR ÜLKELERİNE SAHİP ÇIKIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası halk, rejime destek gösterileri düzenledi.

Türkiye'de bulunan İranlılar ise ülkelerine geri dönerek, ABD ve İsrail'e karşı direneceklerini belirtmişti.

Bu kapsamda da Türkiye'den ve başka ülkelerden İranlıların ülkelerine dönüşleri hızlandı.

SALDIRILARDA BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.