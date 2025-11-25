Öykü Serter: Kimse köpekleri beslememi yasaklayamaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başıboş sokak köpekleri, tehlike saçmaya devam ediyor.

Birçok vatandaşın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan başıboş sokak köpeklerinin toplatılması ve güvenli barınaklara alınması gerekiyor.

Bu konuda oldukça kararlı olan İstanbul Valiliği, dün yeni bir düzenleme daha yaptı.

Yapılan düzenlemede, "sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi" ifadelerine de yer verildi.

Bu duruma tepki gösteren sunucu Öykü Serter, yasağa uymayacağını söyledi.

"DİP KÖŞE ARAYIP BESLİYORUM"

Serter açıklamasında şöyle dedi;

"Vallahi dip köşe arayıp besliyorum, kedisi, kedisi, köpeği, kuşu…Bulduğuma al annem, dur şurda mama olacaktı diye yolunu kesip ağzına tıkıyorum.

"ENGEL OLANLA BÜYÜK KAPIŞIRIM"

Deli ettiniz kendinizi be..İnsanlıktan çıktınız.Engel olanla da büyük kapışırım, olur da bir mevzum çıkarsa diye bunu da buraya bıraktım."