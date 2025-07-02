Reuters, Saraçhane'deki izinsiz eylemi canlı yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklandı.

Soruşturma tüm kapsamıyla sürerken CHP, İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününe girmesi dolayısıyla bir skandala daha imza attı.

Bu kapsamda CHP'liler ve bazı marjinal gruplar, Saraçhane’de bir kez daha izinsiz gösteri düzenledi.

HÜKÜMET VE YARGIYA YÖNELİK OLUMSUZ SÖYLEMLER

İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümete ve yargı organlarına yönelik hedef gösterici ifadeler içeren konuşmalar yaptı.

Protesto alanında izin alınmadan kurulan platformda yapılan konuşmalar, zaman zaman hakaret boyutuna varan ifadelere evrildi ve göstericilerin de polise saldırdığı bir çok olay yaşandı.

REUTERS YİNE SAHNEDE

Gezi olayları döneminde Taksim’den yaptığı yayınlarla taraflı tutumu nedeniyle tepki çeken İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Saraçhane’deki bu eylemi de canlı yayınladı.

Ajans, miting alanındaki kalabalığı ve yapılan konuşmaları sansürsüz bir şekilde servis etti.

İLK EYLEMLERDE DE SAHAYA İNMİŞLERDİ

Reuters, daha önce İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararlarını da “muhalefete darbe” başlıklarıyla servis etmiş ve bu süreçteki tüm olayları ve iktidar karşıtı konuşmaları canı yayınlarına taşımıştı.

Ajans, aynı zamanda Gezi Parkı eylemleri sırasında da hükümet karşıtı söylemlere alan açan yayıncılığıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

GEZİ SÜRECİNDE DE AYNISINI YAPTILAR

Reuters, Gezi sürecinde de eylemleri canlı yayına taşıyarak manipülatif haberlerle uluslararası kamuoyunu Türkiye aleyhine yönlendirmeye çalışmıştı.

Aynı eylemlerini Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması sürecinde de yapmaya çalışan ajansın taraflı tutumu dikkatlerden kaçmadı.

Ajansın tarafsızlık ilkesine bağlı olduğunu savunmasına rağmen, hükümete yönelik eleştirilerin ön planda olduğu eylemleri öne çıkarması, kurumun objektifliği konusunda soru işaretleri oluşturdu.