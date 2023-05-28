Şarkıcı Fedon Kalyoncu, Bodrum'da oyunu kullandı Şarkıcı Fedon Kalyoncu, oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandı. Ünlü isim oyunu kullandıktan sonra siyasi mesaj vermeyi ihmal etmedi.

DHA

Türkiye 14 Mayıs seçim atmosferini yaşıyor...

Milyonlarda vatandaş sandıklara giderek demokrasinin gereğini yaptılar.

Cumhurbaşkanı 2'nci tur oylamasında 150 bin 651 seçmenin bulunduğu Bodrum’da vatandaşlar, oy verme işleminin başladığı saat 08.00’den itibaren sandık başına gitti.

Fedon oyunu kullandı

Seçim güvenliği kapsamında 450 kolluk görevlisinin görev yaptığı ilçede, şarkıcı Fedon Kalyoncu da Torba Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde kurulan sandıkta oyunu kullandı.

"Laik ve demokratik dönemin devamı için hayırlı olsun"

Oy kullanma işlemi sırasında Fedon yaptığı açıklamada şunları söyledi: