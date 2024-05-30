Sözcü TV canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na 'eski sevgili' benzetmesi Canlı yayında konuşan konuklardan Prof. Dr. Hasan Sınar'ın Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı "Takıntılı eski sevgili" benzetmesi sunucu Ece Üner'i güldürdü..

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ensonhaber.com

CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bıraktıktan sonra köşesine çekilen Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde tekrar gündem olmayı sürdürüyor..

Kaybettiği seçimler sonrası ilk kez geçtiğimiz gün canlı yayına çıkan Kılıçdaroğlu, içindekileri döktü.

'Hançerlendim' vurgusunda bulunarak sitem dolu açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu bir de 'CHP Genel Başkanlığı' için yeniden adaylık sinyali verdi..

Yaptığı açıklamalarıylatepki toplayan Kılıçdaroğlu, Sözcü TV ekranlarında da eleştirildi.

Ece Üner'in moderatörlüğünde yayınlanan programın konuklarından Prof. Dr. Hasan Sınar, Kılıçdaroğlu'nu eski genel başkanları gibi hatırlamak istediğini söyledi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun buna izin vermediğini belirten Sınar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çıkışların anlamı yok, toplumda hiçbir karşılığı yok"

Türkiye'nin o kadar ağır sorunları varken, zamanımızı, enerjimizi, mesaimizi harcamamız gereken bu mudur Allah aşkına!



Biz kendisini CHP'nin önceki genel başkanları gibi, rahmetli İnönü gibi, rahmetli Ecevit gibi, Altan Öymen gibi sevgiyle saygıyla muhabbetle hatırlamak istiyoruz. Ama o buna izin vermiyor.



Ya bu çıkışların gereği yok, anlamı yok, toplumda hiçbir karşılığı yok.

"Hani takıntılı eski sevgililer vardır, bir şekilde hayatınıza dahil olmaya çalışır"