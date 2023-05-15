TİP'ten aday olan Mehmet Aslantuğ ile İrfan Değirmenci Meclis'e giremedi Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e 3 vekil gönderen TİP'ten aday olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Gazeteci İrfan Değirmenci ise Meclis'e giremeyen isimler oldu..

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Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Gazeteci İrfan Değirmenci'nin 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olması gündem olmuştu..

Büyük bir heyecanla beklenen gün geldi ve Türkiye sandık başına giderek seçimi yaptı..

Saat 17.00 itibariyle sona eren oy verme işleminin ardından sayıma geçildi..

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 90'ı açıklanırken birçok bölgede sayım devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce götürdüğü yarışta milletvekili seçimlerinde de AK Parti açık ara önde gidiyor.

Milletvekili seçiminde ise resmi olmayan sonuçlara göre partilerin çıkardığı milletvekili sayıları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen TİP, seçimlerde yüzde 1.28 oy alarak Meclis'e sadece 3 vekil gönderdi.

Mehmet Aslantuğ Meclis'e giremedi

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Gazeteci İrfan Değirmenci ise Meclis'e giremeyen isimler oldu..

Aslantuğ’un aday olduğu Muğla’da ilk sonuçlara göre CHP 4, AKP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Meclis'e giremeyen diğer isim İrfan Değirmenci oldu

Gazeteci İrfan Değirmenci’nin aday olduğu İzmir 2. Bölgede ise ilk sonuçlara göre; CHP 7, AKP 4, MHP 1, İYİ PARTİ 1, YSP 1 milletvekili ile temsil edilecek.