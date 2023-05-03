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Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor..

Zaman daralırken heyecan artarken, siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı..

Bu kapsamda HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'de milletvekili adayı olan gazeteci Hasan Cemal, Habertürk canlı yayınına katıldı..

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Cemal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden desteklemediğini anlattı.

Erdoğan'ın demokrasiyi ve özgürlükleri çiğnediğini belirten Hasan Cemal, şu ifadeleri kullandı:

Kürt meselesinde Erdoğan, askerin gölgesinden çıkarmaya başladı. Daha ileri gitti, Oslo görüşmelerine kendi temsilcisini şimdiki MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Kandil'den gelenlerin karşısına oturttu. İmralı'yı asker gölgesini kaldırdı. O zamana kadar İmralı sadece askerin tekelindeydi.



'Hayır bundan sonra siviller görüşecek' dedi. Diyarbakır'da 'devletin yanlışları vardır, biz bunu çözmek zorundayız' dedi. Bütün bunlar önemli adımlardı. Sonrası gelmedi. Sonrasında bütün yaptıklarının tersini yaptı.