Abone ol: Google News

Türkiye'den Portekiz'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in başkenti Lizbon’da dün meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 14:38
Türkiye'den Portekiz'e taziye mesajı

Portekiz’de turistik Gloria Füniküleri’nde meydana gelen kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 18 kişi de yaralandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'de meydana gelen füniküler kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI 

Kaza nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Portekiz’de füniküler kazası: 15 ölü, 18 yaralı Portekiz’de füniküler kazası: 15 ölü, 18 yaralı

PORTEKİZ'DE 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ 

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.

Gündem Haberleri