Türkiye'den Portekiz'e taziye mesajı

Portekiz’de turistik Gloria Füniküleri’nde meydana gelen kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 18 kişi de yaralandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'de meydana gelen füniküler kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kaza nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.
PORTEKİZ'DE 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.