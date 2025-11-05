Yılmaz Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar kesinleşti mahkeme sürecini bekleyeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yaptı.

"KARAR KESİNLEŞTİ, MAHKEMEYİ BEKLEYECEĞİZ"

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." dedi.

DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.

Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

AİHM, TUTUKLANMASINI HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU BULDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan dosyaya ilişkin dün yeni bir karar alınmıştı. AİHM 2'nci Dairesi, ilk olarak 8 Temmuz günü Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını 'hukuki açıdan sorunlu' bulmuştu.

7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

BAKANLIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti. Büyük Daire, itirazı reddetmişti.

Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları, tahliye başvurusu yapmıştı.