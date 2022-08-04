Zonguldak’ta aniden bastıran yağmur serinletti

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, aniden yağan sağanak yağışla serinledi. Yağmur, 20 dakika boyunca aralıksız devam etti.

Zonguldak’ta termometreler 30 dereceyi gösterirken sıcak hava ve yüzde 80 nem yaşayan kentte aniden yağmur bastırdı.

Zonguldak yağan yağmurla serinledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların ve bankaların ATM’lerine sığındı.

Vatandaşlar yağmurdan karton ve poşetlerle korundu

Öte yandan bazı vatandaşlar ise kendisi çözüm bularak eline aldığı karton ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

20 dakika boyunca yağış aralıksız sürdü

İHA'nın haberine göre; yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız yağan yağmurun dinmesiyle hayat normale döndü.



