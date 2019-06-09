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Hong Kong’da yüz binler Çin’i protesto etti

Yüzbinlerce insan suçluların yargılanmak üzere Pekin'e iadesi için önerilen yeni yasaya karşı sokaklara döküldü.

İHA | 09.06.2019 - 18:56..
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Çin’e bağlı Hong Kong Özerk Yönetim Bölgesinde muhaliflerin yargılanması için Çin’e iade edilmesi konusu tartışılıyor.

Tepki çeken yasa tasarısı, zanlıların yabancı ülkelere iade edilmesinin önünü açıyor.

İŞKENCE İDDİALARI

Tasarı nedeniyle muhaliflerin Çin mahkemelerine teslim edilmesi, adil yargılanmaması ve işkence görmesinden endişe ediliyor. Muhaliflerin iade edilmesi tasarısına karşı çıkan yüz binlerce kişi, Hong Kong sokaklarına çıkarak tepki gösterdi.

Hong Kong’da yüz binler Çin’i protesto etti

"KÖTÜLÜK YASASINA HAYIR"

Tasarıya karşı çıkanlar, Çin’in Hong Kong’da istediği kişileri siyasi suçlar sebebiyle alıkoyabileceği ve kentin yarı özerk sistemine darbe vuracağını savunuyor. Sokaklara dökülen protestocular, "Çin iadesine hayır, kötülük yasasına hayır" diye slogan attı.

Hong Kong’da yüz binler Çin’i protesto etti

Hong Kong’un son Birleşik Krallık Valisi Chris Patten yasa tasarısını eleştirerek, “Halk neden Çin ile bir iade anlaşması yapılmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Hong Kong’dan insanları kaçırmaktansa bir iade anlaşması yapmanın daha iyi olduğunu iddia ediyorlar, gerçekten insanların buna inanmalarını mı bekliyorlar” dedi. Hong Kong, 1997 yılında Birleşik Krallık tarafından Çin’e devredilmişti.

Hong Kong’da yüz binler Çin’i protesto etti

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