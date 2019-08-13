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Hong Kong'ta göstericiler Amerikan bayrağı açtı

Hükümeti protesto eden göstericiler, ABD bayraklarıyla Amerikan marşı söyledi.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 17:23..
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Hong Kong’da sular durulmuyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarla halk, geri adım atmamakta kararlı.

ABD BAYRAKLARIYLA ABD MARŞI SÖYLEDİLER

Hong Kong'da demokrasiyi savunan protestocuların ABD bayrağı sallayıp ABD milli marşı söylediği görüntüler dikkat çekti. Çinli bazı sosyal medya kullanıcıları da bu görüntünün ABD’nin gösterilerde parmağı olduğuna dair kanıt içerdiğini söyledi.

Hong Kong'ta göstericiler Amerikan bayrağı açtı

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor. Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong'ta göstericiler Amerikan bayrağı açtı

Hong Kong'ta göstericiler Amerikan bayrağı açtı

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